O özellik Android’e de geldi: X (Twitter) bir yeni özellik daha kazandı!

Ekim ayında X, iOS sürümüne sesli ve görüntülü arama özelliğini ekledi. Şimdi X tarafından iOS kullanıcılarına sunulan arama özelliği Android cihazlara da eklendi. Peki bu özellik nasıl çalışır? Android cihazlarda X (Twitter) üzerinden sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.

Artık X’in Android sürümünde de arama yapabilirsiniz!

Ekim ayında X yeni özelliğini bir kısım kullanıcıya tanıttı. iOS sürümü için sesli ve görüntülü arama özelliğini getiren X (Twitter) kullanıcıların birbirleri ile farklı bir yoldan iletişim kurmasına olanak sağladı. Tabi Instagram, WhatsApp gibi birçok uygulamada olan bu özelliğin X’te olmaması böyle bir uygulamaya yakışmazdı.

Durumun farkında olan Elon Musk, 2023 yılının Ekim ayında iOS sürümüne görüntülü ve sesli konuşma özelliğini getirdi. Şimdi aynı özelliği Android sürümüne de ekleyen şirket, artık tüm kullanıcıların arama yapmasına olanak sağlıyor. Peki nasıl?

Elon Musk Ekim ayında bu özelliği X Premium için sundu. Premium ile sesli ve görüntülü arama yapmaya imkan sağlayan şirket, ücretsiz kullanıcıların sadece arama alabilmesine izin vermişti. Şimdi Android sürümünde de arama özelliğini Premium bünyesinde sunan popüler uygulama, yine ücretsiz versiyonu kullananların sadece arama alabileceğini belirtti. Tabi bunun için de bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Bu ayarları da şimdi sizlere aktaracağız.

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X sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanmak için: