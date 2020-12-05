  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyuncu ile görevliler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:06:00 - 2020-12-05 20:08:57
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlilkte İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldi. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurdu.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre; görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ise akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini belirtti.

Konuşma sırasında maskesini indiren Taşdöğen'i güvenlik görevlisinin uyarması sonrası taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı iddia edildi.

Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine götürüldü.

"Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.

Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu, güvenlik görevlilerin saygısızca konuştuğunu için tartışma çıktığını, sonrasında yaşanan darp nedeniyle cep telefonunun ve gözlüğünün kırıldığını iddia etti.

Oyuncu Taşdöğen, kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden Taşdöğen, "Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar" dedi.

Savcılık, yürütülen soruşturmada, darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

semih

metrobüse biniyorsa halkın sanatcısı olabilir gerçekten
  • Yanıtla

bu kadar net

Yani sen beni biliyormusun ben kimim muamelesi böyle  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Dünya

KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye girişlerde herkesten koronavirüs ..
Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar
Gündem

Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay