O oyuncu 'çukur'a düştü! Cinsiyet değiştirdiğini bu sözlerle duyurdu

'Çukur' dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini duyurup sapkınlığı özendirdi.

Türk-İslam aile gelenekleri ile bağdaşmayan ve toplumsal değerleri ayaklar altına alan rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Batı'nın fonladığı eşcinsellik, magazin medyası tarafından pohpohlanan ünlüler aracıyla millete empoze edilmeye çalışılırken, bir iğrençlik daha ortaya çıktı.

'Timsah Celil' cinsiyet değiştirdi

Şiddet sahneleri nedeniyle bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'lanet dizi' sözleriyle büyük tepki gösterdiği 'Çukur' dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdi.

Sosyal medya platformları Instagram ve Tiktok'ta paylaşımlar yapan Yılmaz, sapkınlığını özendirerek “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii” notunu düştü.

Sapkınlığa güzellemede bulundu

TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim.” diyerek güzellemede bulundu.

Skandal sözler: Trans kadınlar devrimci

Öte yandan 2013 yılında “Kadınlar Aşklar Şarkılar” isimli tiyatro sahnesinde travestiyi oynayan Ahmet Melih Yılmaz, “Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı.” diyerek tacize uğradığını belirtip devamında şu skandal sözleri söylemişti:

Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum.