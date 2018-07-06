0553 313 94 23

O oyuncaklar imha edilecek!

Orta ve doğu Asya ülkelerinden Türkiye'ye kaçak yollarla sokularak Gümrük Bakanlığı'nca uygulanan testlere girilmediği ortaya çıkan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çocuk oyuncağının imha edileceği bildirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:27
O oyuncaklar imha edilecek!

Geçtiğimiz ay Altındağ ilçesine bağlı Ziraat Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekiplerine yurt dışından kaçak olarak getirilen oyuncakların satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çocuk oyuncağı ele geçirildi. Hindistan, Çin ve Tayland gibi ülkelerden Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ürünlerin Gümrük Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan testlere girmediği anlaşıldı. Yapılan baskında ele geçirilen oyuncakların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu, içerisinde kanserojen olan maddelere rastlanıldığı belirlendi. İş yerlerine düzenlenen operasyonlarda Ü.A., A.K. ve M.P. gözaltına alındı. Ayrıca el konulan 33 bin adet oyuncağın imha edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 14:27
  1. Oyuncak
  2. İmha

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı dil lise taban puanları 2018 yüzdelik dilim ve kontenjanları
    1. Yabancı dil lise taban puanları 2018..
    2. Kemik erimesini önlemek için bu..
    3. Bağırsak düğümlenmesi nedir?
    4. Ve Beşiktaş genç futbolcusuyla..
    5. Hatay genç kızkardeşlere ağlıyor!
    6. Göz yorgunluğu nedir? Belirtileri..
    7. Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar..
    8. Sabah uyandığınızda ağzınızda koku..
    9. Merkez Bankasından dolar hamlesi
    10. Büyük kriz kapıda: Hükümeti göreve..
    11. HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle..
    12. Bebeğinizin tırnaklarında morarma..
    13. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel..
    14. İçişleri Bakanlığı KPSS şartıyla 1117..
    15. Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!
    16. Flaş! Giresun'da PKK operasyonu..
    17. Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu..
    18. Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes sağlandı
    19. Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu!..
    20. Afyon'da taksinin çarptığı yaya öldü
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi