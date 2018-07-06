O oyuncaklar imha edilecek!

Geçtiğimiz ay Altındağ ilçesine bağlı Ziraat Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekiplerine yurt dışından kaçak olarak getirilen oyuncakların satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çocuk oyuncağı ele geçirildi. Hindistan, Çin ve Tayland gibi ülkelerden Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ürünlerin Gümrük Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan testlere girmediği anlaşıldı. Yapılan baskında ele geçirilen oyuncakların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu, içerisinde kanserojen olan maddelere rastlanıldığı belirlendi. İş yerlerine düzenlenen operasyonlarda Ü.A., A.K. ve M.P. gözaltına alındı. Ayrıca el konulan 33 bin adet oyuncağın imha edileceği bildirildi.