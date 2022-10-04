O olay üzerinden alçakça saldırdılar! Alperen Ocakları'ndan o namussuzlara tepki

Alperen Ocakları Genel Başkanı olduğu sırada hakim yapıldığı yönünde çirkin bir iddia ortaya atılan Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Tüzün, kaldığı lojmanda eşini vurduktan sonra intihar etti. Elim saldırıda Serkan Tüzün’ün eşi İlksen Tüzün hayatını kaybetti.

Alperen Ocakları, eski Alperen Ocakları Genel Başkanı olan Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.10.2022 tarihinde meydana gelen elim hadise milletimizi olduğu gibi, camiamızı da derinden üzmüştür. Bir ailenin yok olduğu üç evladın hem annesiz hem babasız kaldığı vicdanları kahreden hadisede hayatını kaybedenlere rahmet dilemek evlatların ve ailelerin acısını paylaşmak yerine Alperen Ocakları’nın kurumsal kimliğine saldırmayı tercih edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz. Yaşanan olayı “Cennet annelerin ayakları altındadır, Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” Hadis-i şeriflerini kendilerine şiar edinen Alperenlerin kabullenmesi mümkün değildir. Doğru kimden gelirse gelsin “doğru”, yanlış kimden gelirse gelsin “yanlış” demeyi Muhsin Başkan’dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 2014 yılında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmış, Serkan TÜZÜN ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili “KASITLI” olarak Vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız. Hayatını kaybeden Serkan TÜZÜN’ün görevden alındıktan sonra; sosyal, siyasi ve mesleki hayatında Vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve en önemlisi de geride kalan evlatlarına başsağlığı dileriz.”