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Gündem O namussuzla ilgili flaş gelişme! Dünyanın kaç bucak olduğunu gördün mü şimdi alçak herif (galeri değil)
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O namussuzla ilgili flaş gelişme! Dünyanın kaç bucak olduğunu gördün mü şimdi alçak herif (galeri değil)

Yeniakit Publisher
2023-12-04 13:19:00 -
O namussuzla ilgili flaş gelişme! Dünyanın kaç bucak olduğunu gördün mü şimdi alçak herif (galeri değil)

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan Akif Amed kod adlı Bager Öndeş, MİT tarafından Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmanlaşan terörist Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin teknik cihaz ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Hedef listedeydi

Batılı ülkelerden temin edilen dronları geliştirmekle görevli terörist Öndeş, geliştirdiği bu araçlarla Türk güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan terörist Öndeş, MİT’in yürüttüğü çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş’i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
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Akif Amed kod Bager Öndeş kimdir?

Terörist Bager Öndeş, 2013 yılında terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim alan terörist Öndeş, Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti.

Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde Türk Güvenlik Güçleri’ne karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti.

Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma’ suçundan aranırlık kayıtları bulunuyordu.

 

 

 

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