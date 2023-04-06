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Medya O müzisyen kötü haberi duyurdu...
Medya

O müzisyen kötü haberi duyurdu...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:20:00 -
O müzisyen kötü haberi duyurdu...

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranda yer alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Ameliyat olan Hüsnü Şenlendirici, bir hafta doktor gözetiminde kalacak.

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranda yer alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Ameliyat olan Hüsnü Şenlendirici, bir hafta doktor gözetiminde kalacak.

Şarkılar Bizi Söyler adlı yarışma programı ile ekranda olan  klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen bir haber geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile Ulus'taki özel bir hastanede geçtiğimiz gün bıçak altın yattı. Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsağından, 11 santim alındı.

Müzisyenin bir hafta süre ile doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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