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O mazlum da tahliye oldu! Osman Yıldız: Allah Akit’ten razı olsun

Yargı mensuplarının uydurma delilleriyle zindana atılan Osman Yıldız, 6 aydır bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Gazetemize konuşan Yıldız, “Yaşadığımız hukuksuzlukları gün yüzüne çıkartan Akit ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:44
O mazlum da tahliye oldu! Osman Yıldız: Allah Akit’ten razı olsun

Müslüman ve mazlumların gür sesi olan gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları ve manşet haberleri ile teröre hizmet edenlerin kirli oyunlarını bozmaya devam ediyor. Gazetemiz Akit’in “FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta” başlıklı  manşet haberi ile gündeme getirdiği Köklü Değişim Yazarı Osman Yıldız, nihayet özgürlüğüne kavuştu.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yargı mensuplarının uydurma delilleriyle zindana atılan Osman Yıldız, 6 ay boyunca kaldığı Silivri Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Ayağının tozuyla gazetemiz Akit’e konuşan Osman Yıldız, “Size ve Yeni Akit Gazetesine çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu haksız hukuksuz süreçte yanımızda olduğunuz için. Benim hikâyem, 14 yıl önce Hizb-ut Tahrir’in düzenlediği bir basın açıklamasına katılmamla başladı. Ne basın açıklamasının içeriğinde, ne de açıklamanın yapıldığı alanda suç unsuru hiçbir vaka yaşanmadı. Ancak İslami Parti Hizb-ut Tahrir’in, Hilafet’in hicri kaldırılış yıldönümünde tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de Hilafet’e çağıran bir açıklama yapması, özellikle dönemin CHP’sini çok rahatsız etti. Baykal Mecliste konu ile ilgili peşpeşe açıklamalar yaptı. Ardından da dönemin emniyet-savcı ve hâkim üçgeni marifetiyle “silahsız terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla karşı karşıya kaldım” ifadelerini kullandı.

AYM “hak ihlali var” dedi

4 yıl sonra yeniden zulmün hortladığını belirten Yıldız, “Köklü Değişim Dergisi’nin 2009 yılında, tüm izinleri alarak düzenlemek istediği bir konferans, önce iptal edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde ikinci defa tutuklandım. Dört ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldım. Aradan on yıl geçtikten sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “Fetullahçı polis, savcı, hâkim” iddiasıyla görevlerine son verilen ve tutuklanan hâkimlerin verdiği kararları olduğu gibi onadı. Üç ay ara ile hem “silahsız örgüt üyeliği”, hem de “silahlı örgüt üyeliği” suçundan ceza aldım. 2019 yılının Şubat ayında tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildim. Altı ay da Silivri cezaevinde tutulduktan sonra iki yıl önce Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin onadığı kararı Anayasa Mahkemesi bozarak hakkımda “hak ihlali” verdi” şeklinde konuştu.

Denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğunu dile getiren Yıldız, “2017 tarihinde Köklü Değişim Dergisi adına bir konferans için izin başvurusu yapmak için Emniyete gittiğimizde 8 günlük bir gözaltı olmuştu. Bu kapsamda bir dosya daha açıldı. Bu dosyanın ikinci mahkemesi ise 2 Ekim’de olacak. Yapılan suçlama yine Hizb-ut Tahrir’e üye olmak.  En üst mahkeme “terör örgütü değildir” diyor. Yerel mahkeme ise “terör örgütü” üyeliğinden soruşturma başlatıyor” diye konuştu. AYM’nin hak ihlali kararlarının yerel mahkemeler tarafından karşılık bulunmadığını belirten Yıldız,  Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul’daki bazı mahkemelerin direniş gösterdiğini söyledi.

Müslümanlara yeniden yargılanma yolu açılsın

Yargı Reformu Paketi’ne de değinen Osman Yıldız, “Bugüne kadar aslında birçok reformlar da yapıldı. Ancak Yargı içerisindeki Yargıçların tarafgir ve ideolojik yaklaşımlarından dolayı yürürlükteki kanunlara bile uyulmamakta. Bugün benim de altı ay kaldığım Silivri Cezaevinde ve diğer cezaevlerinde delilsiz ve mesnetsiz bir şekilde onlarca Müslüman tutsağın cezaevlerinde tutulduğuna şahit oldum. “FETÖ” ile suçlanan onlarca hâkimin verdiği kararla şu an cezaevlerinde olan bu Müslümanlara da “yeniden yargılanma” yolu açılmalıdır.  Hatta “yargılanmanın yenilenmesi” nedenleri içerisine “FETÖ”cü hakim ve savcıların olması maddesi eklenmeli ve bu mesele kökten çözülmelidir. Çünkü bu yapı, kumpası sadece “milli orduya” kurmadı” açıklamasında bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:44
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Müslümanlara
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  7. hak ihlali var
  8. Akit
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  10. Köklü Değişim Dergisi
  11. FETÖ
  12. Hizb-ut Tahrir
  13. Yargı Reformu Paketi
  14. Silivri Kapalı Cezaevi
  15. Müslüman

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