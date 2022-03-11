  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi O kuruluşa tam 17 milyar dolarlık Rus darbesi!
Ekonomi

O kuruluşa tam 17 milyar dolarlık Rus darbesi!

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock’ın Rusya’daki zararının 17 milyar dolar olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:26:00 -
O kuruluşa tam 17 milyar dolarlık Rus darbesi!

Financial Times’in BlackRock’a dayandırdığı habere göre Ocak ayı sonunda müşterilerin Rus varlıkları 18.2 milyar doları aşarken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından devreye alınan yaptırımlarla birlikte bu rakam sert biçimde düştü.

28 Şubat’ta Rus varlıklarıyla yapılan işlemleri sonlandırma kararı alan şirketin sözcüsü bu tarih itibariyle toplam Rus varlıklarının 1 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi.

BlackRock CEO’su Larry Fink durumun oldukça karışık olduğunu, BlackRock’ın düzenleyicilerle birlikte çalışarak piyasa koşulları elverdikçe müşterilerinin Rusya pozisyonlarından çıkışını destekleyeceklerini bildirdi.

Bu hafta ABD’li bankalar JP Morgan ve Goldman Sachs Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay