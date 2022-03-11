O kuruluşa tam 17 milyar dolarlık Rus darbesi!
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock’ın Rusya’daki zararının 17 milyar dolar olduğu belirtildi.
Financial Times’in BlackRock’a dayandırdığı habere göre Ocak ayı sonunda müşterilerin Rus varlıkları 18.2 milyar doları aşarken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından devreye alınan yaptırımlarla birlikte bu rakam sert biçimde düştü.
28 Şubat’ta Rus varlıklarıyla yapılan işlemleri sonlandırma kararı alan şirketin sözcüsü bu tarih itibariyle toplam Rus varlıklarının 1 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi.
BlackRock CEO’su Larry Fink durumun oldukça karışık olduğunu, BlackRock’ın düzenleyicilerle birlikte çalışarak piyasa koşulları elverdikçe müşterilerinin Rusya pozisyonlarından çıkışını destekleyeceklerini bildirdi.
Bu hafta ABD’li bankalar JP Morgan ve Goldman Sachs Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.