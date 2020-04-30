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Aktüel

O köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Yusufoğlan köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:28:36 -
O köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Yusufoğlan köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.


Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyla izolasyon sağlandığından, 30 Nisan 2020 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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