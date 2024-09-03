O koroya, darbecinin yeğeni Can Ataklı da katıldı! Siz kimi kandırıyorsunuz be

30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası bir grup teğmenin tören alanında, askerî teamüllere aykırı bir şekilde, kılıçları çekerek korsan bir yemin töreni düzenlemesine bir destek de Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan geldi. Amcası 27 Mayıs darbesinin öncülerinden olan Ataklı, korsan yemin törenini "umut ışığı" olarak nitelendirdiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile hayli güçsüzleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceği için bir umut ışığı doğduğunu da söylemeden edemeyeceğim.

Genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırmaları iktidara karşı bir isyan bayrağı değildir, buna karşı Atatürk’e yönelik hakaretlerin artmasına, laikliğin şiddetle örselenmesine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin küçük düşürülmesine bir tepkidir.

(...) Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra neredeyse bütün mezun teğmenlerin hep birlikte kılıçlarını çekmesi ve mezuniyet yeminini tekrarlaması ordu içindeki gerici yapılanmanın sanıldığı kadar güçlü olmadığının da göstergesidir.

Zaten yandaş medyada sosyal medyadaki gerici kesimlerin bir anda ayağa kalkması da bundan kaynaklanıyor."

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