O kişilere sağlık 2 yıl ücretsiz! İşte detaylar

Okan Güray Bülbül, Akşam gazetesindeki köşe yazısında yeni mezun gençlere sunulan ücretsiz sağlık hizmetini anlattı. Lise mezunlarına 20, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar sağlık hizmetinin ücretsiz olduğunu belirten Bülbül, bu düzenlemenin gençlerin iş ararken rahat hareket etmelerini sağladığını yazdı. Prim muafiyetinin gençler için önemli bir kolaylık olduğunu vurgulayan Bülbül, milyonları ilgilendiren yazısında şunları kaydetti:

"Yeni lise mezununa 20 yaşına, üniversite mezununa ise 25 yaşına kadar 2 yıl sağlık hizmeti ücretsiz sağlanıyor. Düzenleme sayesinde gençler, iş ararken daha rahat hareket edebiliyor.

Yükseköğretim sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Bugün de gençler Alan Yeterlilik Testlerinde ter döküyor. Bazı gençlerimiz sınavda başarılı olacak ve üniversiteye kayıt yaptıracaklar bazıları ise istedikleri bölümlere yerleşemeyecek ve şanslarını seneye tekrar deneyecekler. İşte şanslarını seneye tekrar deneyecek gençlerimizin önümüzdeki yılki YKS'ye kadar sağlık hakkı konusunda endişe etmelerine gerek yok. Diğer yandan üniversiteden mezun olup KPSS'ye girecek ya da iş arayışlarına yönelecek gençlerimiz için de zorlu bir süreç başlıyor. Onların da iki yıl süreyle sağlık hakkına erişimleri var.

Herkes GSS'Lİ

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1 Ocak 2012 tarihinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaya başlayınca Türkiye'de yaşayan herkes GSS'li oldu. Bu doğrultuda sigortalı olarak çalışan veya bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar dışındaki herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için GSS prim ödemesi gerekliliği söz konusu oldu. Bu çerçevede primlerinin kim tarafından ödeneceği gelir testi sonrası belirleniyor. Gelir testi yaptıran ve yaşadığı hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden yüksek olduğu için kendi primini ödemesi gereken kişiler, aylık 600.08 TL ödeyerek sağlıktan yararlanabiliyor.

PRİM MUAFİYETİ VAR

Ancak yeni mezun gelir testine girmek zorunda değil. 2016 yılında yapılan değişiklik sonrasında lise veya üniversite mezunu gence iki yıl GSS prim muafiyeti getirildi. Liseden mezun olan genç 20 yaşını, üniversiteden mezun olan genç 25 yaşını geçmediği ve çalışma hayatı başlamadığı (işe girince SGK'sı yapılıyor) müddetçe iki yıllık muafiyetten yararlanabiliyor. İki yıllık muafiyet lise ve üniversiteden mezun olmuş, öğrencilik statüsü sonlanmış gençler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Örneğin 7 Haziran 2024 tarihinde liseden mezun olmuş gence SGK, 8 Haziran 2026 tarihine kadar muafiyet tanımlıyor ve yeni mezun genç bu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu gencimiz kendisi doğrudan hak sahibi olarak, GSS prim borcu bulunsa bile sağlık hizmeti alabiliyor. Gencimiz seneye YKS'ye girer ve üniversiteye yerleşme hakkı kazanırsa öğrenciliği devam ettiği için zaten sağlık hizmetlerini anne ya da babası üzerinden almaya devam edebilecek. Dolayısıyla iki yıllık süre içerisinde GSS prim borcu oluşmayacağı gibi öğrenciliğe devam etmeye hak kazandığında da anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecek.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT!

Muafiyetin uygulandığı süre içerisinde yeni mezun gencin 20 veya 25 yaşını geçmesi söz konusu olursa muafiyet iki yıl olarak değil, yaş sınırı geçilinceye kadar uygulanıyor. Örneğin 7 Haziran 2024 tarihinde üniversiteden mezun olmuş ancak 17 Mayıs 2025 tarihinde 25 yaşını dolduracak üniversite mezunu gence 16 Mayıs 2025 tarihine kadar muafiyet tanımlanacak. Yani 1 yıl muafiyet kullanmış oluyor. 25 yaşını geçmiş genç iki yıllık muafiyetten tam anlamıyla yararlanamayacak."