O kavgada üç kişi yaralanmıştı: 6 tutuklama!

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kale İlçesi Bağlıca Mahallesi'nde 1 Aralık tarihinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu E.Ö, N.Ö. ve H.D. isimli şahıslar yaralandı.

Olayın ardından yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

