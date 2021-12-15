O kadar tuhaf bir şeyi çalarken yakalandı ki... Mahalleli şaşkın!

Denizli’de cezaevinden izinli olarak çıkan 21 yaşındaki Süleyman A., Panukkale ilçesinde kapısını açık gördüğü 4 katlı bir apartmana girdi. Burada gözüne kazanı kestiren Süleyman A., eline alarak yavaşça aşağıya inmeye başladı. Kapıdan çıktığı sırada apartmanda oturan Ozan A. ile göz göze gelen Süleyman A. hızla kaçmaya başladı.

Mahalleli etkisiz hale getirdi

Şahsın peşine düşen Ozan A., fazla uzaklaşmadan şüpheliyi yakaladı. Arbedenin yaşandığı anda mahalle sakinleri Ozan A.’ya yardım ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Süleyman A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü.

Ozan A.’nın kayınvalidesi Nadire Duran, şüphelinin daha önce de bu tarz olayları yaptığını belirterek, “Daha önce hırsızlık oldu ama onu yakalayamadılar. Daha sonra aldılar gittiler. Şimdi ise çocuğa bakarken kapıyı açık bırakmışlar, o anda içeriye girmiş. Ben kızımla çay içerken 'Hırsız var aşağıda' dediler ve haberim oldu. Hırsızı damadım yakaladı” dedi.