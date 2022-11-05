O isimden şok Atatürk iddiası! Yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tek partili dönemde dikta yönetiminin pekiştirilmesi için gayret gösterildiğini ifade ederek, "Propaganda yapmak istiyorlar lakin çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar. Kimisi sallıyor: 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!' " diye yazdı.

"Nasıl olsa kendi kamuoylarında bunları bilen yok, salla gitsin. Gözü kapalı inanmaya hazır bir sürü de budala var, tıpış tıpış" ifadelerini kullanan Ardıç, "Propaganda yapacaksan akıllıca yapacaksın.

Goebbels öyle yapıyordu. Hemen her söylediği yalandı lakin yutturuyordu. Bunlar beceremiyorlar ve gülünç oluyorlar" dedi.