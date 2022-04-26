O isimden Kılıçdaroğlu'nu kalpten götürecek belge

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören’deki evinde ziyaret ettiği ve borcu nedeniyle elektriğiinin kesik olduğu iddia edilen vatandaşla ilgili Başkent Elektrik'in tutanaklarını yayınladı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tek tek çürüttüğü Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun her eyleminde olduğu gibi yine yanlışlar doğrulara karıştı. Algı operasyonu ön plana çıktı.

O nedenle tek tek anlatmak gerekti.

1- Kılıçdaroğlu’nun evinde elektrikler kesik. Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladıktan 90 gün sonra evinin elektriği kesildi. Yani “evde elektrik var ama Kılıçdaroğlu yokmuş gibi yapmıyor”.

2- Kılıçdaroğlu, elektriği kesik olan vatandaşların sıkıntısına dikkat çekmek için 23 Nisan günü Ankara Keçiören’de Güllü Demir isimli vatandaşımızın evini ziyaret etti. Ona bir itiraz yok. Muhalefetin görevi vatandaşın sıkıntısını dile getirmektir. Çıkışta da çok duygusal bir açıklama yaptı. O da anlaşılabilirdi.

3- Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün, o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” tweet’i üzerine ortalık karıştı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANITI

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan hemen yanıt verdi.

“Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey Bakan, bu yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin?” dedi.

Bunun üzerine birinci Twitter savaşı başladı.

Kılıçdaroğlu’nun gözüne girmek için yarışa giren CHP’liler, Enerji Bakanı’nı istifaya davet eden hashtag’ler açtılar.

BAKANDAN İKİNCİ TWEET

Fatih Dönmez geri adım atmadı. İkinci bir tweet daha attı. “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Tweet savaşı karşılıklı açıklamalara döndü. Keçiören Kaymakamlığı Güllü Konca’ya 2021 yılında 2 kez pandemi desteği yapıldığını, 2022 yılı şubat ayında da başvurusu üzerine 381 TL doğalgaz desteği verildiğini açıkladı. Açıklamalarda Güllü Demir ama abonelik Güllü Konca, isim kafanızı karıştırmasın. Abonelik Güllü Konca üzerine.

Güllü Konca isimli abonenin borcundan dolayı elektriğin kesildiğini gösteren tutanağı buraya koyuyorum.

GÜLLÜ DEMİR’İN AÇIKLAMASI

Tartışmalara konu olan Güllü Demir de bir açıklama ile bu tartışmada yerini aldı. “Elektriğim kesikti. Dün gene Başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı” dedi.

BAŞKENT ELEKTRİK

Ankara’nın elektriğini sağlayan Başkent Elektrik bu tartışmaların içine girmedi. Ama sonunda bir açıklama yaptı. “24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre 23.04.2022 tarihinde, ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı” denildi.

Yani Fatih Dönmez haklıymış. Elektrik varmış ama Kılıçdaroğlu yalan mı söyleyecek? O anda oturduğu evde elektrikler açık değilmiş.

Başkent Elektriğin açıklaması devam ediyor.

“Söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır.”

İŞTE BELGESİ

Şimdi tartışmaya nokta koyacak belgeyi yayınlıyorum. Başkent Elektrik’te borcundan dolayı elektrik kesilecekse de tutanak tutuluyor. Borcu ödenmişse, abonenin elektriği açılacaksa da tutanak tutuluyor. Kılıçdaroğlu’nun 4 aydır elektrikleri kesik diye açıkladığı Güllü Konca’nın (Demir) evinin elektriği ise 5 Nisan 2022 tarihinde açılmış. Yani 5 gün kesik kalmış. İşte açma tutanağının belgesi:

KİM İSTİFA EDECEK

Bu tablo karşısında “Kim istifa edecek?” sorusunu sormuyorum. O siyasilerin bileceği iş.

Ama parti içinden birileri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tezgâh mı kurdu, diye düşünmeden de edemiyorum.

Sen ses getiren bir eylem yap. Kendini karanlığa hapset. Ancak elektriği kesik diye ziyaret ettiğin ailenin elektriğinin açık olduğu ortaya çıksın.

Kemal Bey, dikkat edin partinizin içinden birileri size oyun oynuyor olabilir. (...)"