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Medya O isimden, Eda Taşpınar'ın camideki ahlaksızlığına skandal yorum! Yuh artık, hakikaten yuh
Medya

O isimden, Eda Taşpınar'ın camideki ahlaksızlığına skandal yorum! Yuh artık, hakikaten yuh

Habertürk'ün magazin yazarı Esin Övet, camide ahlaksız bir şekilde poz veren Eda Taşpınar'ı neredeyse haklı çıkardı. Taşpınar'ın kepazeliğinin savcıya kadar gitmesinin doğru olmadığını iddia eden Övet, "Bir fotoğraf, bir söz, bir şarkı değil bu ülkenin sorunu. Daha büyük sorunları var" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 10:42:00 -
O isimden, Eda Taşpınar'ın camideki ahlaksızlığına skandal yorum! Yuh artık, hakikaten yuh

Habertürk'ün magazin yazarı Esin Övet, camide ahlaksız bir şekilde poz veren Eda Taşpınar'ı neredeyse haklı çıkardı. Taşpınar'ın kepazeliğinin savcıya kadar gitmesinin doğru olmadığını iddia eden Övet, "Bir fotoğraf, bir söz, bir şarkı değil bu ülkenin sorunu. Daha büyük sorunları var" dedi. 

İşte "Hadi canım sen de" dedirten o yazının ilgili bölümü: 

"Instagram hesabında "Sürekli fotoğraf paylaşmalıyım" hastalığının geldiği son durumdur Eda Taşpınar'ın düştüğü durum..

(...) Bizim ülkemizde her durum savcıya kadar gitmemeli. Her kafası atan suç duyurusunda bulunmamalı. Eda Taşpınar'ın fotoğrafına kadar neler var ki, o olaylara ses çıkartmayan Eda'ya çıkartıyor.

(...) Bu fotoğraf yüzünden kimse mağdur olmadı. Kimse tacize uğramadı. Ya da kimse hayatından olmadı. Önce hayatını kaybeden, kadınları öldürüp öldürüp serbest bırakanlara tam anlamıyla hesap sorulsun.

Bir fotoğraf, bir söz, bir şarkı değil bu ülkenin sorunu.

Daha büyük sorunları var. (...)"

 

 

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Yorumlar

AHMET SONGUR

Türkiyenin esas büyük meselesi bu.çünkü yozlaşma ve ihanet böyle rezil hareketlerden başlıyor.

ONLARA

BİNALARDAN PUT YAPIP ONLARA TAPMAYIN ON EMİR
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