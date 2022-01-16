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Medya O isimden dikkat çeken iddia: Kılıçdaroğlu CHP’ye kayyum olarak atandı!
Medya

O isimden dikkat çeken iddia: Kılıçdaroğlu CHP’ye kayyum olarak atandı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı’nın moderatörlüğünü yaptığı Ortak Akıl programında konuşan gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, “Kılıçdaroğlu CHP’nin başına kayyum olarak atandı.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:25:00 - 2022-01-16 14:25:57

Hüseyin Gülerce, CHP’de temmuz ayında yapılması planan 38. Olağan Kurultay’ın bir yıl ertelenmesine ilişkin dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. 

“Kılıçdaroğlu çok kötü duruma düştü”

CHP’nin “Kemalciler ile Ekremciler” şeklinde ikiye bölündüğünü belirten Hüseyin Gülerce, “Kemal Kılıçdaroğlu çok kötü duruma düştü ve köşeye sıkıştı.” dedi. 

“Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığını kayyum olarak yönetecek”

CHP Parti Meclisi (PM)’nin kurultayı erteleme kararını Beyaz Tv’deki Ortak Akıl’da yorumlayan Hüseyin Gülerce, şunları söyledi:  

“Bu hafta CHP kurultayı 1 yıl ertelendi. Yani ne zaman yapılacak? Temmuz 2023’te… Haziran 2023’te seçim var.. Yani CHP seçime kadar kurultay yapmayacak. CHP’de Kılıçdaroğlu kayyum olarak atandı. Şu Anda Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığını kayyum olarak yönetecek. Seçilmiş değil, Haziran’da yeni seçim var. Bunun bir özelliği daha var. İnisiyatifi Kılıçdaroğlu eline aldı. Kime karşı? Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu’na karşı… Genel başkan olarak, aday belli oluncaya kadar söz kayyum Kılıçdarğlu’nun…”         

 

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