O isimden bomba iddia! Önümüzdeki günlerde şehirlerimizde sivillere yönelik...

Hüseyin Gülerce, yeni dönemde Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması PYD/YPG'nin de payına düşeni alacağını belirterek, "Bursa'da ve İstanbul'da giriştikleri tepki saldırıları da gösteriyor ki, önümüzdeki günlerde şehirlerimizde sivillere yönelik hain saldırılar, provokasyonlar olacak" uyarısında bulundu. Gülerce, Star'daki köşesinde şunları kaydetti:

"Devam eden ve Pençe-Kilit operasyonu, PKK'nın Kuzey Irak'ta bugüne kadar gördüğü en büyük operasyon. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında söyledi; Terör örgütünün son çırpınışları ve 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu.

Operasyona, Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin destek vermesi ise yeni bir dönemi işaret ediyor.

Bu yeni dönemde Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması PYD/YPG de bundan böyle payına düşeni alacak.

Bursa'da ve İstanbul'da giriştikleri tepki saldırıları da gösteriyor ki, önümüzdeki günlerde şehirlerimizde sivillere yönelik hain saldırılar, provokasyonlar olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün NTV'de Bursa'da cezaevi aracına yapılan saldırı ve İstanbul'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bursa'daki eylemi MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG gerçekleştirdi. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgüt."

MLKP, Marksist-Leninist Komünist Parti adlı silahlı bir terör örgütü.

DKP-BÖG; Devrimci Komünarlar Partisi ve Birleşik Özgürlük Güçleri adıyla bilinen başka bir terör örgütü. DKP-BÖG, Barış Pınar Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda, "Enternasyonalist Özgürlük Taburu" içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ile çatışmalara girdi.

Başta PKK olmak üzere, adı geçen taşeron terör örgütleri, başta ABD olmak üzere dış desteklidirler.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 50 bin den fazla TIR'la silah yardımı yaptığı gizli değil.

Sadece PKK terör örgütü değil, FETÖ terör örgütü de ABD ve Avrupa'nın himaye ve desteğindedir.

Bunun açıklaması şudur: Terör örgütleri kullanılarak Türkiye'nin güçlenmesi, Batı kontrolünden çıkması istenmiyor.

Cumhuriyet kurulduğundan beri siyasette vesayet ağaları, devletin karşısında da terör örgütleri devrede.

15 Temmuz FETÖ ihanetini yere çaldığından beri Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli savunma sistemleri ile bölgesinin en güçlü ordusuna sahip oldu.

Suriye'nin kuzeyindeki sınır ötesi harekâtlarımız, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi, Libya'da kirli/kanlı oyunun bozulması, Kıbrıs'taki, Mavi Vatan'daki dik duruşumuz, küresel fitne odaklarını adeta çıldırtıyor.

Bu açıdan bakıldığında Pençe-Kilit operasyonunu, içerde Eren operasyonlarını hazmetmeleri mümkün değil.

İçişleri Bakanı Soylu, NTV'deki yayında, "Terör örgütünün talimatı şudur, 'kırsalda eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini kaybettiniz. Bunları metropollerde yapın, bize bir alan açmaya çalışın.' Terör örgütü ses getirecek eylem peşinde. Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik." dedi.

Kandil'deki terör ağalarından Duran Kalkan'ın tehdidi aynen şu:

"Biz ise savaşı yayacağız. Türkiye'de olacak bu savaş. Metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek... Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır."

Şehirlerde girişecekleri saldırıların asıl amacı, kaos zemini hazırlamaktır.

Bugünlerde FETÖ'nün hala devlet içinde gizlenen kripto elemanlarının yapabileceği ihanetler konusunda da devletimiz elbette teyakkuz halindedir.

Hendek olaylarından beri FETÖ-PKK işbirliği aleni işlemektedir.

Pençe-Kilit operasyonu terör partisi HDP'nin de kimyasını bozdu.

HDP ile iş tutmaya çalışan 6'lı ittifakın yuvarlak masasında da kiriz nöbetlerinin başladığı anlaşılıyor.

Gazi Meclisimizin açılışın 102. Yılında bağımsızlığımızın, hürriyetimizin ve yeniden Büyük Türkiye azmimizin heyecanı evet, bir başka..."