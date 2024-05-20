  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı

Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

İspanyollar şaşkın: Türkiye bize rakip olacak! Çinliler saldırmaya başladı

Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi
Medya O isim uyardı: Mafya, bunun için yeniden hazırlık içinde
Medya

O isim uyardı: Mafya, bunun için yeniden hazırlık içinde

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:00:00 -
O isim uyardı: Mafya, bunun için yeniden hazırlık içinde

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, “Son yıllarda Bodrum, Çeşme gibi turistik yerlerde plajlara çöken mafya yeniden hazırlık içinde. Astronomik rakamlar. Vale kavgaları. Silahlar. Otopark kavgaları…” diye uyardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, “Son yıllarda Bodrum, Çeşme gibi turistik yerlerde plajlara çöken mafya yeniden hazırlık içinde. Astronomik rakamlar. Vale kavgaları. Silahlar. Otopark kavgaları…” diye uyardı.

Çekirge, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “Çeşme’deki, Alaçatı’daki, Bodrum’daki plajlar başta olmak üzere bu sahilleri kim ihaleye veriyor? Belediye ise nasıl? Devlet ise nasıl? Kimler alıyor? İhaleye girme ölçüleri nedir? Bu plajlarda her yıl milyonlarca lira ciro oluyor. Bu ihale bedellerini kim belirliyor?” sorularını yönelterek, “beach’lerdeki çetelerle” ilgilenilmesini talep etti.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23