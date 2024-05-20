O isim uyardı: Mafya, bunun için yeniden hazırlık içinde

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, “Son yıllarda Bodrum, Çeşme gibi turistik yerlerde plajlara çöken mafya yeniden hazırlık içinde. Astronomik rakamlar. Vale kavgaları. Silahlar. Otopark kavgaları…” diye uyardı.

Çekirge, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “Çeşme’deki, Alaçatı’daki, Bodrum’daki plajlar başta olmak üzere bu sahilleri kim ihaleye veriyor? Belediye ise nasıl? Devlet ise nasıl? Kimler alıyor? İhaleye girme ölçüleri nedir? Bu plajlarda her yıl milyonlarca lira ciro oluyor. Bu ihale bedellerini kim belirliyor?” sorularını yönelterek, “beach’lerdeki çetelerle” ilgilenilmesini talep etti.



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