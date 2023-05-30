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Medya O isim, dikkat çekici gelişmeyi duyurdu! Erdoğan şimdiden...
Medya

O isim, dikkat çekici gelişmeyi duyurdu! Erdoğan şimdiden...

Yeniakit Publisher
2023-05-30 14:00:00 - 2023-05-30 14:31:54
O isim, dikkat çekici gelişmeyi duyurdu! Erdoğan şimdiden...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, şimdiden Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladığına dikkat çekerek, CHP'nin de bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, şimdiden Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladığına dikkat çekerek, CHP'nin de bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. 

Balbay, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan gözünü Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere dikti. Önceki gece seçim çalışmasını başlattı. CHP’nin de hızla nasıl devam edeceğine karar vermesi gerekiyor. Bunu yaparken 2023 seçimlerinden alınacak dersler ve bu derslere dayalı çizilecek strateji büyük önem taşıyor."

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