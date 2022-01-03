O isim, Cem Yılmaz'ı yerin dibine soktu: Ukala

Melih Altınok, Cem Yılmaz'ın yılbaşında yayınlanan son gösterisini vasat bulduğunu ifade ederek, sığ bir politikliğe savrulup antipatikleşen Yılmaz'ın artık sıkıcı bir ukalalığı olduğunu belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Cem Yılmaz'ın yılbaşında yayınlanan son gösterisini vasat bulanlardanım.

(...) Peki (...) niçin günden güne daha az güldürüyor, tekrara düşüyor?

Kimileri meseleyi Cem Yılmaz'ın sığ bir politikliğe savrulup antipatikleşmesine bağlıyor.

Evet, Recep İvedik'i muhalif olunca kabullenen seçkin tüketici profilinin taleplerine direnmek zor olabilir... Kültür endüstrisini de hala yerleşik sermaye domine ediyor.

Ama bence asıl sorun, Cem Yılmaz'ın son yıllarda söylenen bir ihtiyar rolüne soyunması...

Eskiden eleştirdikleriyle kafa bulup güldürürken, şimdi sinirlenmesi...

Seyircinin heyecanına, coşkusuna verip sevimli bulduğu çok bilmişliğinin, sıkıcı bir ukalalığa dönüşmesi.

Oysa daha çok genç bir beyinden bahsediyoruz.

Büyük resmi görüp ermiş pozlarına girmesi için daha erken.

Acele etmesin, ileride yaşlanmaya, huysuzluğa nasılsa vakti olacak."