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Medya O iş adamlarından hükümete karşı büyük çakallık! Görüyor musunuz siz şu uyanıkları
Medya

O iş adamlarından hükümete karşı büyük çakallık! Görüyor musunuz siz şu uyanıkları

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "6’lı masa" etrafında alternatifler pompalanırken iş âleminin hatırı sayılır kısmının muhalefet partileriyle görüşmeler yapmaya başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 11:36:00 -
O iş adamlarından hükümete karşı büyük çakallık! Görüyor musunuz siz şu uyanıkları

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "6’lı masa" etrafında alternatifler pompalanırken iş âleminin hatırı sayılır kısmının muhalefet partileriyle görüşmeler yapmaya başladığını belirtti. "Ancak gelinen aşamada… Cumhurbaşkanı’nın sahaya çıkması, dar ve sabit gelirlileri gözeten politika önlemlerine yönelmesi, dış politikadaki hamlelerin çarpan etkisi, iş dünyasındaki iklimi epeyce değiştirmiş. Ve muhalefete doğru direksiyon kırmaya meyilli olanlar dahi, şimdilerde ayağını gazdan çekmiş" ifadelerini kullanan Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasi süreçlerdeki değişime en duyarlı kesimlerin başında iş insanlarının geldiği şüphe götürmez bir gerçek. Gördüğüm o ki… Kur-Faiz-Enflasyon denkleminde zorlu günler yaşanır, 6’lı Masa etrafında alternatifler pompalanırken iş âlemi gözünü bu sahaya dikmiş.

Hatırı sayılır kısmı farklı muhalefet partilerinden temas noktaları bulmaya, görüşmeler yapmaya bile başlamış. Bir adım ileri gidenler ise farklı kanallardan siyasi finansmana yeşil ışık yakmış.

Ancak gelinen aşamada… Cumhurbaşkanı’nın sahaya çıkması, dar ve sabit gelirlileri gözeten politika önlemlerine yönelmesi, dış politikadaki hamlelerin çarpan etkisi, iş dünyasındaki iklimi epeyce değiştirmiş. Ve muhalefete doğru direksiyon kırmaya meyilli olanlar dahi, şimdilerde ayağını gazdan çekmiş. Daha dengeli ve dikkatli bir yol tutturmayı seçmiş."

 

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Yorumlar

Dallı

YERLİ ECNEBİLERİ BU MEMLEKET BİLİYOR.TÜM YAPILAN ASKERİ YA A DİĞER BENZERİ DARBELERDE KENDİLERİNE DOKUNULMAYANLARI BİLİYORUZ.MENFAATLENDİKLERİ HALDE HALA YETMİYOR.TÜRKİYE SEVDALILARINA DÜŞMANLAR.

Gültekin

Gerçek iş adamı, iş üreterek, işsizlere iş vererek, devlet için katma değer üretenlerdir. Devletin tüm imkanlarıyla oligardlaşmaya hiç kimse heveslenmesin, toplumdaki adil olmayan milli gelir dağılımı, bir çok huzursuzlukların ana sebebidir.
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