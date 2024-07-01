O illerde yaşayanlara müjde! Deniz otobüsleri hayata geçiyor

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’yla birlikte, yani bugünden itibaren Didim’den Bodrum’a Marmaris’ten Fethiye’ye deniz otobüsleri başlayacağını yazdı.

Çekirge, “Didim’den deniz otobüsüne binince, Denizyolundan, harika sahilleri seyrederek Bodrum’a kadar gidiyorsunuz. Turgut Reis’e varış. Diyelim ki Marmaris’ten bindiniz; Muhteşem sahillerimizi, körfezlerimizi seyrederek Fethiye’ye ulaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Çekirge, seferlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arası karayolu ile 140 km... Yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile bu mesafe 3 saat. Didim-Turgutreis arası 21 deniz mili uzunluğunda ve bu mesafe deniz otobüsleri ile 1 saat. Turgutreis-Bodrum merkezin arası 14 km. Yaz aylarında trafik yoğunluğu dikkate alındığında bu mesafe 1 saate gidilebilirken, deniz otobüsleri ile 35 dakikaya inecek. Marmaris-Fethiye arası karayolu ile yaklaşık 140 km. Yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile 2 saat. Marmaris-Fethiye arası 48.5 deniz mili uzunluğunda. Yine 2 saatte gidiyorsunuz.”

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