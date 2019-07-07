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O illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da ise hava durumu bugün az bulutlu ve açık olurken sıcaklık 31 derece olarak ölçüldü.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:39
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu duyurusuna göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların 3-4 derece artması bekleniyor. Ülkemizde rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu: Az bulutlu ve açık sıcaklık 31 derece

İstanbul'da bugün hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Megaşehir İstanbul'un hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr ise kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:39
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Rize
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. Hava durumu
  16. hava tahminleri
  17. sağanak yağış
  18. sağanak uyarısı
  19. gök gürültülü sağanak yağış

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