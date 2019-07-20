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O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:09
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:09
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Bilecik
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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