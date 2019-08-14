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O iller için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
O iller için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı ve Erzurum'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 18, Tunceli'de 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 40, Erzincan'da 39, Iğdır'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da ise 32 derece olması bekleniyor.

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklık sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  9. hava durumu

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