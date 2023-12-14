O ilimizin çehresi Başkan’ın talimatıyla tamamen değişti: Bu değişime şapka çıkartılır

Kastamonu Belediyesi ekipleri refüjlerde, kavşaklarda, yollarda, parklarda ve sosyal yaşam alanlarında yaptığı çalışmalarla şehrin çehresini değiştirdi.



Kastamonu Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarında refüjlerde, kavşaklarda, yollarda, parklarda ve sosyal yaşam alanlarındaki çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yapıldığı alanlarda gündüz ve geceleri ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı. Rauf Denktaş Caddesi yapılan duvar bahçe projesi, Olukbaşı mevkiindeki duvar ile SGK önündeki duvarda da uygulandı. Taşköprü Kavşağı, Tosya Yolu Kavşağı, Miralay Halit Bey Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ise kavşak peyzajı ve orta refüj peyzajları bitirildi. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla hız kazanan ve tamamlanan çalışmalarda büyük oranla Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Yerleşkesi’nde kurulan tam otomasyonlu seralarda üretilen mevsimlik çiçekler kullanıldı. Çalışmalar çerçevesinde Kışla Parkı yeni bir görünüme kavuşturuldu. Yeşil alanlarda yapılan çim biçme, bakım ve onarım çalışmaları da hızla bitirildi. Bu süreçte muhtelif alanlara 12 adet çocuk oyun parkuru ve 3 adet kondisyon parkuru kurulumunun da yapıldığı iletildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihsel dokusu ve modern yapısıyla harmanlanmış güzelliğine yaptığımız estetik dokunuşlarla Kastamonu’muzu bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Orta refüjler, kavşaklar, yollarımız, parklarımız, sosyal yaşam alanlarımız hayata geçirdiğimiz projelerimizle kentimizin güzelliğine güzellik katıyor.

Taşköprü Kavşağı’nda yapımını tamamladığımız peyzaj çalışmamız da bunun örneklerinden bir tanesi. Kastamonu’ya çok yakıştı” dedi.