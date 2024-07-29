O ilimizi sel ve fırtına vurdu!

Yaklaşık 5 dakika süren fırtına sonrası Naci Kalkanoğlu'nun, Hüseyin Şakşak'ın evlerinin, Muhammet Kurtulmuş'un ahırının çatıları tamamen uçarken, devrilen ağaçlar ve uçan çatılar, elektrik nakil tellerini kopardı, köyün elektrikleri tamamen kesildi. Yağış sonrası köyde sel felaketinin yaşandığını söyleyen köy sakinlerinden Galip Murad Türker, “Fırtınayla birlikte yağan yağmur çok şiddetliydi. Herkes çok korktu. Bir süre daha devam etseydi muhtemelen bütün köy daha büyük zararlar görecekti. En önemlisi ise herhangi bir yaralı ya da can kaybımız olmadı" dedi.

Havanın düzelmesiyle birlikte elektrik arızasının giderilmesi için köyde çalışmalar başlatıldı.

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