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Yaşam O ilimizden çıkan yangın... İlçedeki herkesi korku sardı: Resmen ormanlık alan zarar gördü!
Yaşam

O ilimizden çıkan yangın... İlçedeki herkesi korku sardı: Resmen ormanlık alan zarar gördü!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 10:01:00 - 2023-06-15 10:03:21
O ilimizden çıkan yangın... İlçedeki herkesi korku sardı: Resmen ormanlık alan zarar gördü!

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü! Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bir ilçeyi nerdeyse yok edebilirdi. Vatandaşları büyük endişe heyecanı sardı.

Özlüce-Yemişendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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