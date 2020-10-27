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Yerel O ilimizde vahim tablo! Bir düğün tüm ilçeyi yaktı... Kritik çağrı geldi
Yerel

O ilimizde vahim tablo! Bir düğün tüm ilçeyi yaktı... Kritik çağrı geldi

Koronavirüs vakalarının son dönemde artış gösterdiği illerden biri olan Denizli’de endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Kente bağlı Güney ilçesinde bir düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıktı. 200 kişi karantinaya alındı. Acıpayam ilçesinde ise '15 gün dışarı çıkmayın' çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:58:00 - 2020-10-27 11:13:32
O ilimizde vahim tablo! Bir düğün tüm ilçeyi yaktı... Kritik çağrı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içinde aralarında Denizli'nin de bulunduğu 7 kentin sağlık müdürleri ile toplantı yaptı. Koca, vaka sayıların artışına dikkat çekerek tedbirlerin artırılmasını istedi.

Kentte İl Pandemi Kurulu sigara içmenin maskeyi doğru şekilde kullanmaya engel olduğu gerekçesi ile yasak getirdi. Meydanlar, parklar ve sıraya girilmesi gereken yerler ile semt pazarlarında sigara içmek yasaklandı. Denizli polisi bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde maske kullanmayan 414 kişiye 372 bin lira para cezası uyguladı.

Bir hafta içinde yaşananlar endişe meydana getirdi

Ancak koronavirüs salgınının en fazla artış gösterdiği dördüncü kent olan Denizli'de son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler ise endişeleri artırdı. Kentte pozitif vakaların sayısı süratle tırmanırken alınan tedbirler ve yapılan uyarılar kâr etmedi.

Bir düğün ilçeyi yaktı

Güney ilçesinde P. F. ve M.A. çiftinin kına gecesi bağ evinin bahçesinde yapıldı. İddialara göre düğün için bir saat izin alındı. Sürenin dolmasının ardından düğün kutlamalarına bağ evinin içinde devam edildi. Bu sırada tespit edilemeyen bir taşıyıcı davetlilerin büyük bölümüne hastalığı bulaştırdı. Düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıkarken ilçede 200'ün üzerinde kişinin karantinaya alındığı ileri sürüldü.

Acıpayam'da noter kapandı

Acıpayam ilçesinde noterde görevli personel test yaptırınca pozitif olduğu ortaya çıktı. Pozitif personel ile aynı ortamda çalışan herkes önlem amacı ile evlerinde karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personel tedavi altına alındı. Noter faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

15 gün sokağa çıkmayın çağrısı yaptı

Acıpayam'ın AK Partilili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısı yaptı. Şevkan Haziran ayındaki sokağa çıkma sınırlaması tedbirleri ile salgının kontrol altına alındığını hatırlatarak şunları kaydetti:

* Vakalar hızla artmaya başladı. Mecbur olmadıkça evden çıkmayın. Havaların soğuması ile birlikte vakalardaki artış maalesef çok korkutucu.

* 15 gün boyunca lütfen tekrar kendimizi evimizde izole ederek çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Anne baba ve çocuklarımızı düşünelim.

* Elbette esnaf ve sanatkârımızın zor durumda kalmasını istemiyoruz. Ama önce sağlığımız önemli. Bunun bilincinde olarak tedbirli bir şekilde tekrar işlerimize devam edelim.

Sarayköy'de karantina sayısı 474

Son haftalarda pozitif vaka sayısının süratle arttığı Sarayköy ilçesinde karantinaya alınan hasta sayısının 474 olduğu belirtildi. İlçe merkezinde 105 kişinin, köylerinde ise 109 kişinin korona pozitif oldukları iddia ediliyor. Sarayköy'de daha önce 4 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yaşlı çift öldü 17 kişi korona oldu

Acıpayam'da 90 yaşındaki B.Ö. ve 86 yaşındaki M.Ö. korona nedeniyle hayatını kaybetti. Filyasyon ekibi 17 kişinin temaslı olduğunu belirledi. Bu kişilerin testi de pozitif çıktı. Sevindik Mahallesi'nde market işleten 40 yaşındaki Ö.Ü. korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.lındı.

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İyi eğlendiniz altınlar paralarlada köşeyi döndünüzmü mutluluğunuz zirve yapıp başınızda göge değdimi
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