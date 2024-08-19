O ilimizde turist sayısında rekor artış! Ağustos ayında 10 milyonu geçti

Antalya, tarihinde ilk defa 11 Ağustos itibarıyla 10 milyondan fazla turist ağırladı. Kente 1 Ocak- 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında 10 milyon 7 bin 856 turist geldi.

Bu yıl büyük bir tur operatörünün batışı, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, Ukrayna-Rusya ile İsrail-Filistin savaşları gibi birçok soruna rağmen Antalya’da ağustos ortası itibarıyla turizmde rekor yıl olan 2023’ün üzerinde turist sayılarına ulaşıldı.

Kentte, ilk defa ağustos ayının ilk günlerinde toplam turist sayısı 10 milyonu geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 11 Ağustos Pazar günü 90 bin 968’i Antalya Havalimanı, 1926’sı Gazipaşa Havalimanı olmak üzere 92 bin 894 yabancı turist inişiyle kente yıl başından bu yana gelen turist sayısı 10 milyon 7 bin 856’ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki 9 milyon 141 bin turist sayısına göre, yüzde 9 oran ve 890 bin kişilik artış gerçekleşti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNLÜK ORTALAMA 88 BİN TURİST

16 Ağustos Cuma itibarıyla Antalya’ya iki havalimanı aracılığıyla gelen toplam turist sayısı ise 10 milyon 424 bin 359’a ulaştı. Ağustos ayının 16 günlük döneminde 1 milyon 412 bin 905 turistin indiği Antalya’ya günlük ortalama 88 bin 306 turist geldi.

Ağustos ayındaki toplam turist sayısının da 2,7 milyona ulaşması ve toplamda 12 milyona yaklaşması bekleniyor. 16 Ağustos itibarıyla Antalya’ya gelen toplam 10 milyon 424 bin 359 turistin 10 milyon 239 bin 269’u Antalya Havalimanı’na inerken, 185 bin 90’ı Gazipaşa Havalimanı’na geldi.

RUSLAR İLK SIRADA

Milliyetlere göre turist sayılarına bakıldığında temmuz ayı sonu itibarıyla ilk sıradaki Rusya’dan toplam 2 milyon 40 bin turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 10 artış gösteren Rusların payı ise yüzde 24 oldu. Rus turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 184 bin daha yükseldi. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 8’lik artışla 1 milyon 770 bine yükseldi. Son yıllarda istikrarlı şekilde artışın yaşandığı Alman pazarındaki sayısal artış 131 bin olurken, Almanların toplamdaki milliyet payı yüzde 20,8 oldu.

Üçüncü sıradaki İngiltere’den yüzde 22’ye yakın artışla 874 bin turist geldi. Milliyet payı yüzde 10 olan İngilizler geçen senenin aynı dönemine göre 157 bin kişi arttı. Dördüncü sıradaki Polonya’dan yüzde 23,7’lik artışla 683 bin turist gelirken, Polonyalıların toplam turizmdeki milliyet payı yüzde 8’e yükseldi. Polonya’dan gelen turist sayısındaki artış 131 bin oldu.

TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 20 MİLYONU AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 630 bin 500, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 999 bin 633 oldu. Böylece temmuzda toplam 5 milyon 630 bin 133 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Antalya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 956, dış hatlarda 28 bin 650 olmak üzere toplamda 32 bin 606’ya ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 67 bin 95 ton oldu. 7 aylık toplamda ise Antalya Havalimanı’nda yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, uçak trafiği 126 bin 567, yük trafiği ise 240 bin 242 ton olarak gerçekleşti.