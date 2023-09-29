O ilimizde, sadece 3 yaşında heyecan yaşadı: Doktor onun kulağında tam 23 canlı gördü! Hayrete düşürdü

Bitlis'te yaşanan olay, herkesi şaşkına çeviren türden bir durumdu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Ancak doktorların muayenesi sırasında kız çocuğunun kulağından çıkanlar, büyük bir şaşkınlık yarattı. O anlar, hem ailesini hem de sağlık personelini şoke etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan olay, oldukça ilginç bir sağlık durumuyla gündeme geldi. Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'ne getirilen 3 yaşındaki bir kız çocuğu, dış kulak yolundan çıkan 23 canlı kurtçukla doktorları ve ailesini şaşırttı. İşte bu ilginç olayın detayları!

Kulağında 23 Canlı Kurtçukla Geldi!

Hikayemiz, Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'ne getirilen küçük bir kız çocuğuyla başlıyor. Henüz 3 yaşındaki bu çocuk, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Ancak doktorların muayenesi sırasında, kız çocuğunun dış kulak yolunda inanılmaz bir durum tespit edildi. Mikroskop eşliğinde yapılan muayene sonucunda, 23 canlı kurtçuk dış kulak yolunda hareket ediyor olarak teşhis edildi.