O ilimizde, sadece 3 yaşında heyecan yaşadı: Doktor onun kulağında tam 23 canlı gördü! Hayrete düşürdü
itlis'te yaşanan olay, herkesi şaşkına çeviren türden bir durum yaşandı: 3 yaşındaki kızı kulak kaşıntısıyla hastaneye götürdüler: Kulağından çıkanları gören doktor şok oldu.
Bitlis'te yaşanan olay, herkesi şaşkına çeviren türden bir durumdu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Ancak doktorların muayenesi sırasında kız çocuğunun kulağından çıkanlar, büyük bir şaşkınlık yarattı. O anlar, hem ailesini hem de sağlık personelini şoke etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan olay, oldukça ilginç bir sağlık durumuyla gündeme geldi. Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'ne getirilen 3 yaşındaki bir kız çocuğu, dış kulak yolundan çıkan 23 canlı kurtçukla doktorları ve ailesini şaşırttı. İşte bu ilginç olayın detayları!
Kulağında 23 Canlı Kurtçukla Geldi!
Hikayemiz, Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'ne getirilen küçük bir kız çocuğuyla başlıyor. Henüz 3 yaşındaki bu çocuk, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Ancak doktorların muayenesi sırasında, kız çocuğunun dış kulak yolunda inanılmaz bir durum tespit edildi. Mikroskop eşliğinde yapılan muayene sonucunda, 23 canlı kurtçuk dış kulak yolunda hareket ediyor olarak teşhis edildi.
Aktüel
Çevre kirliliği dünyanın ortak sorunu oluyor: Artık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlayacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Türkiye’den (Birleşik Arap Emirlikleri) BAE’ye ihracat: Ambulans! BAE'liler Türkiye'ye almaya geliyor
Dünya
Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor