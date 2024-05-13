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Ekonomi O ilimizde petrol heyecanı! Müjdeli haber her an kamuoyu ile paylaşılabilir
Ekonomi

O ilimizde petrol heyecanı! Müjdeli haber her an kamuoyu ile paylaşılabilir

Yeniakit Publisher
2024-05-13 08:05:00 - 2024-05-13 08:10:26
O ilimizde petrol heyecanı! Müjdeli haber her an kamuoyu ile paylaşılabilir

Doğu illerimizden gelen petrol müjdelerine bir yenisi daha eklenmek üzere. Bu kez Diyarbakır'da yeni bir petrol kuyusu açılacak.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. 

Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesi Küçükakören Mahallesi sınırları içerisindeki 8 hektarlık alanda bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

ARİ/TPO/2681 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Ambar Hazro-1 tespit kuyusu açılacak.

Alanda yapılacak sismik çalışmalar sonucunda kuyu açılacak ve sondaj işlemi ile bu alandaki petrol varlığı belirlenecek.9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak.

Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
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Kaynak: Enerji Günlüğü

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