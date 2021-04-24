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Gündem O ilimizde panik! Buzağılarda koronavirüs çıktı
Gündem

O ilimizde panik! Buzağılarda koronavirüs çıktı

Kars'ta çok sayıda buzağıda yeni tip koronavirüs tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner hekim Tolgahan Ediz, "Özellikle ishalle ortaya çıkıyor. Virüs pozitif çıkınca hayvanını bırakıp kaçan bile var, halbuki insanlara bulaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:41:00 - 2021-04-24 16:54:29

Merkezde hizmet veren bir veteriner polikliniğine getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor.

"Hayvanını bırakıp gidenler oldu"

Veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, "Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda koronavirüs olduğu çıktı. Koronavirüs kendileri hem de diğer hayvanlar için korktular. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu" dedi.

İnsanlara bulaşmıyor

Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, "Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu. Koronavirüsten 6-7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla koronavirüs vakasıyla karşılaştık. Koronavirüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür" diye konuştu.

"Kaybımız çok"

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden yetiştirici, "30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu koronavirüs olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok" şeklinde konuştu.

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