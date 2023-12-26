O ilimizde oturanlara talih kuşu kondu! Dünya peşinde: Adeta fışkırıyor, en büyük rezerv olabilir! Müjde kapıda!

Çayeli, Rize'de yapılan TPAO testi sonucunda, eylül ayında deniz yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu bildirildi. Prof. Dr. Nafiz Maden'in açıklamalarına göre, bölge Doğu Karadeniz'in potansiyel petrol kaynaklarına işaret etmekte.

Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen TPAO testi, eylül ayında deniz yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğunu kesinleştirdi. Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi Prof. Dr. Nafiz Maden'in ifadesine göre, bölgede günlük olarak tespit edilen petrol sızıntısı miktarı 1 ton civarında. İhlas Haber Ajansı'nın raporuna göre, Çayeli ilçesinin 7 mil açıklarındaki su yüzeyinden alınan örnekler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından detaylı bir şekilde incelendi. TPAO'nun yaptığı analizler, denize sızmış olan sıvının ham petrol olduğunu doğruladı. Prof. Dr. Nafiz Maden, bölgedeki bu potansiyelin Doğu Karadeniz'in petrol rezervlerine işaret ettiğini vurguladı.

Çayeli ilçesindeki petrol sızıntısı hakkında konuşan Prof. Dr. Nafiz Maden, alınan örneklerdeki sıvının doğal petrol kaynağı olduğunu açıkladı. Eylül ayında alınan numunelerin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ARGE Merkezi'nde yapılan jeo-kimyasal analizlerle incelendiğini ve bu analizlerin sıvının ham petrol olduğunu ortaya koyduğunu belirten Maden, bölgedeki sızıntının Osmanlı dönemine kadar uzandığını ve bilinen bir durum olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nafiz Maden, elde edilen verilerin sıvının doğal kaynaklı ve ham petrol olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Jeo-kimyasal analizler sonrasında bölgede günlük 1 ton civarında petrol sızıntısı tespit edildiğini söyleyen Maden, 1910 yılında Osmanlı Devleti'nin bölgeyle ilgili incelemeler başlattığını ve şu anki sızıntının geçmişten beri bilinen bir durum olduğunu hatırlattı. Sıvının ham petrol kaynağı olduğunu ortaya koyan jeo-kimyasal analizlerin, soru işaretlerini giderdiğini ifade eden Maden, bu sonuçların bölgedeki doğal petrol potansiyelini gösterdiğini söyledi.

Sondaj çalışmalarının ardından elde edilecek verilerle petrol üretimine geçilebileceğini belirten Maden, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin Trabzon Limanı'nda demirlediğini ve Karadeniz'in kış mevsiminde zor bir deniz olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, Maden, sismik araştırmaların bahar aylarında başlamasını önerdi. Sismik araştırmaların iki boyutlu ve üç boyutlu olarak gerçekleşeceğini ifade eden Maden, deniz tabanından jeolojik numuneler alınarak, gravite ve manyetik sismik çalışmaların yapılacağını belirtti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın veri işlem merkezinde bu verilerin değerlendirileceğini belirten Maden, elde edilecek verilerle sızıntının kaynağının tespit edileceğini ve sonraki aşamaya geçileceğini ifade etti.

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