  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirli konuştu! “İblisler…”

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Rekor tazelendi!

Son dakika koduyla duyurdular: Kamp kadrosuna alınmamıştı! 2027 yılına kadar niye sözleşme yapılıyor ki madem…

Netanyahu’yu ayakta alkışlayan kongre üyelerini utandıracak verileri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı

Soykırım destekçisi Starbucks ve McDonalds'tan büyük küstahlık! Protestoculara dava açıyorlar

AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

Türkiye’nin dev enerji şirketi iflas etmek üzere! İki ay daha...

ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Üniversite sezonu açıldı ! Öğrenciler kara kara düşünüyor!

Türkiye’nin ünlü havayolu şirketi iflas etti!
Yaşam O ilimizde nadir örümcek türü görüldü
Yaşam

O ilimizde nadir örümcek türü görüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-25 20:10:00 -
O ilimizde nadir örümcek türü görüldü

Elazığ Baskil'de Loblu örümcek olarak adlandırılan Argiope lobata görüldü.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Eskiköy’de dünyada nadir görülen ’Argiope Lobata’ cinsi örümcek görüntülendi. Birçok örümcek gibi zehirleri bulunan ve ihtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken tür, bir vatandaş tarafından fark edildi. İlk defa böyle bir örümcek gören vatandaş örümceğin fotoğrafını çektikten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda İklim değişikliği ile bölgede görülmeye başlayan bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğunu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğunu öğrendi.

Örümcek adam değil hırsız!
Örümcek adam değil hırsız!

Yaşam

Örümcek adam değil hırsız!

Herkesin canını böyle tehlikeye attı
Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Hakkari'de acı olay! Çoban mayına bastı
Hakkari'de acı olay! Çoban mayına bastı

Yerel

Hakkari'de acı olay! Çoban mayına bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23