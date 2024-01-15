  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! 'Her yerden petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz... 14 il belli oldu

Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Yiğit Bulut'a 'kallavi' görev! Bakın nereye atanıyor?

Şehitlerin hesabı soruluyor! PKK’ya tarihi darbe! Bomba gelişme “son dakika” koduyla duyuruldu

ABD ile ilgili çok konuşulacak “Türkiye” iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

Türkiye HAARP saldırısı! Almanlar milyonları ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdu

Bu rapor sektörde büyük ses getirecek! Ara eleman ücreti aylık 150 bin lira

PKK’ya moral oluyor adam! Bu kadar ahlaksızca, insafsızca açıklama olabilir mi?

Rumları ve Yunanistan'ı panikletecek sistem! Türkiye Kıbrıs'a kuruyor

TSK'dan Aden Körfezi bombası

Memur maaş farkları ödeniyor! İşte rakamlar...
Yerel O ilimizde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Yerel

O ilimizde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 19:15:00 - 2024-01-15 19:17:12
O ilimizde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.

Çanakkale Köprüsü kayboldu!
Çanakkale Köprüsü kayboldu!

Gündem

Çanakkale Köprüsü kayboldu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu kimdir?
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu kimdir?

Biyografi

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu kimdir?

Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli
Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli

Yerel

Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kartpostallık görüntüler
1915 Çanakkale Köprüsü’nde kartpostallık görüntüler

Yaşam

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kartpostallık görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23