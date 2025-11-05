O ilimizde kuş gribi alarmı!

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa genelinde artış gösteren yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakalarının ardından alarma geçti. Yapılan açıklamada, göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabildiği, bu durumun göç güzergâhları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmeleri için ciddi bir bulaşma riski oluşturduğu vurgulandı.

Kasım ayı itibarıyla Avrupa’dan gelen göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçecek olmasına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Önlemler sıralandı

Bu kapsamda; Açıkta yetiştirilen kanatlıların kapalı barınak veya kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik, suluk gibi ekipmanların dış ortamda bulundurulmaması, avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kuşların canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, alınan tedbirlerin kesintisiz bir şekilde uygulanmasının salgın riskinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.