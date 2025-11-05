  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Dışişleri’nden sert tepki! “Taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz”

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!
Yaşam O ilimizde kuş gribi alarmı!
Yaşam

O ilimizde kuş gribi alarmı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde kuş gribi alarmı!

Avrupa’da hızla yayılan yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakaları üzerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Göçmen kuşların taşıdığı virüs riskine karşı üreticilere 'kanatlı hayvanları kapalı alanda tutun' uyarısı yapıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa genelinde artış gösteren yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakalarının ardından alarma geçti. Yapılan açıklamada, göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabildiği, bu durumun göç güzergâhları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmeleri için ciddi bir bulaşma riski oluşturduğu vurgulandı.

Kasım ayı itibarıyla Avrupa’dan gelen göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçecek olmasına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Önlemler sıralandı

Bu kapsamda; Açıkta yetiştirilen kanatlıların kapalı barınak veya kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik, suluk gibi ekipmanların dış ortamda bulundurulmaması, avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kuşların canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, alınan tedbirlerin kesintisiz bir şekilde uygulanmasının salgın riskinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kuş gribi alarmı!
Kuş gribi alarmı!

Dünya

Kuş gribi alarmı!

Kuş Gribi Almanya’ya yayılıyor: On binlerce hayvan telef oldu
Kuş Gribi Almanya’ya yayılıyor: On binlerce hayvan telef oldu

Dünya

Kuş Gribi Almanya’ya yayılıyor: On binlerce hayvan telef oldu

Almanya’da kuş gribi paniği büyüyor!
Almanya’da kuş gribi paniği büyüyor!

Avrupa

Almanya’da kuş gribi paniği büyüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23