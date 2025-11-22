Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dut yaprağı! İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremedi! Favorisi: Kan şekerini terazi gibi dengeliyor! Tam bir şifa
Dut yaprağı ve pekmezi özellikle de kış aylarında vücudu güçlendirmek için en çok tercih edilen doğal desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu faydalarını sık sık vurguluyor. Dut yaprağı ile yapılan çayın tüketimi kan şekeri ve insülin seviyelerinde düşüş sağlar ve kan şekerinin dengede kalmasına yardım eder. Kolayca bulunan dut yaprağı, sütten 25 kat fazla kalsiyum ve ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor. Tam bir şifa deposu.