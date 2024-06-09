O ilimizde korkutan deprem gibi olay: Yolda çökme meydana geldi! 40 cm toprağın altına indi! Herkes şaştı
Malatya'da yolda çökme meydana geldi. Gören herkesi şaşırttı! Herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı olayda ekipler çalışma başlattı.
Olay, Malatya-Elazığ kara yolu Eski Yimpaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde yolda çökme meydana geldiğini gören trafik ekipleri durumu yetkililere bildirdi. Yolda, yaklaşık 40 santimetre genişliğinde bir metre derinliğinde çökmenin meydana geldiği belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, bölgede trafik ise kontrollü sağlanıyor.
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