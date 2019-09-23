O ilimizde kimyasal fünyeler ele geçirildi! Mardin'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 adet kimyasal fünye ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi. Ayrıntılar geliyor...

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