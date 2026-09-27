O ilimizde karar verildi! Türkiye'nin savunma sanayi üssü olacak!

Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda yakaladığı ivmeyi daha ileri taşıyacak yatırımlara bir yenisi ekleniyor.

Kırşehir’de savunma sanayii teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesine yönelik Test ve AR-GE Merkezi kurulması için düğmeye basıldı.

İHA ve SİHA'lar burada test edilecek

Kurulması planlanan merkezde başta dron, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) olmak üzere çeşitli savunma sanayii teknolojilerine yönelik test ve AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan bir araya geldi.

Görüşmede kurulması planlanan merkeze ilişkin değerlendirmeler yapılarak projenin ayrıntıları ele alındı.

Kırşehir savunma sanayiinde yeni merkez olacak

Test ve AR-GE Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Kırşehir’in Türkiye’nin hızla büyüyen savunma sanayii ekosisteminde yeni bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Özellikle insansız sistemlerin test ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapması planlanan tesisin, savunma sanayii alanındaki teknolojik çalışmalar açısından yeni imkanlar oluşturması hedefleniyor.

Şehir ekonomisine de katkı sağlayacak

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yatırımın yalnızca savunma sanayii açısından değil, kent ekonomisi açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Demiryürek, kurulacak tesisin Kırşehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Merkezin faaliyete geçmesiyle savunma sanayiine yönelik yeni yatırımların bölgeye çekilmesi, nitelikli istihdam imkanlarının artırılması ve Kırşehir’in teknoloji ve AR-GE alanındaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.