O ilimizde karantinaya alınan bina sayısı arttı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Akkuş'un Yeşilköy Mahallesi için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, “Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 23 Temmuz saat 24.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ordu’da halen Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney mevkisi ve Tepe mevkisi ile Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak karantina altında bulunuyor.