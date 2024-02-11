O ilimizde kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye'nin batısında yazdan kalma günler yaşanırken doğusunda da yağan karın yüksekliği o bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin soğuğa teslim olan her köşesinde karla yapılan mücadele sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri de kardan kapanan yolları açmaya çalışıyor.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nin yolundaki zorlu çalışmalar sürüyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

AÇILAN YOLLAR TÜNELİ ANDIRIYOR

Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ BULUYOR

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

YOL AÇAN İŞ MAKİNELERİ KARIN YÜKSEKLİĞİNDEN GÖRÜLMÜYOR

Zorlu şartlarda bir yandan soğuğa bir yandan da karın yüksekliğine karşı çalışmalar devam ederken, tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayrete düşürüyor.