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Yaşam O ilimizde heyelan! Durak bu hale geldi
Yaşam

O ilimizde heyelan! Durak bu hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 15:27:00 -
O ilimizde heyelan! Durak bu hale geldi

Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Rize’de şiddetli yağış heyelana yol açtı. Toprak altında kalan durak yıkıldı.

Rize’nin Hemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Hemşin- Pazar kara yolunda, yamaçtan akan toprağın altında kalan boş haldeki durak yıkıldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Hemşin-Pazar kara yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak kütlesi kara yoluna aktı. Bu sırada güzergahtaki yolcu bulunmayan durak da yola akan toprak yığını altında kalarak yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinesiyle yolda temizlik çalışması başlattı.

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