  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya O ilimizde "Heniyye" krizi! İşte poster tartışmasının perde arkası
Medya

O ilimizde "Heniyye" krizi! İşte poster tartışmasının perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-09-03 10:50:00 - 2024-09-03 11:02:10
O ilimizde "Heniyye" krizi! İşte poster tartışmasının perde arkası

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Gaziantep'teki 30 Ağustos anmalarında yaşanan Heniyye posteri krizini değerlendirdi. Altınok, Hamas lideri Heniyye’nin posterinin Atatürk’ün posteri yerine asılmadığını belirtti. Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Altınok, Gaziantep halkının emperyalizme karşı direniş geleneğini hatırlattı. Melih Altınok, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Gaziantep'teki 30 Ağustos anmalarında yaşanan Heniyye posteri krizini değerlendirdi. Altınok, Hamas lideri Heniyye’nin posterinin Atatürk’ün posteri yerine asılmadığını belirtti. Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Altınok, Gaziantep halkının emperyalizme karşı direniş geleneğini hatırlattı. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Dün her yerde haberdi. Gaziantep'teki 30 Ağustos anmaları sırasında Hamas'ın geçtiğimiz günlerde İran'da suikasta kurban giden Haniye'nin posteri indirilmiş, "yerine" de Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmış.

"Mesele nedir" diye sordum soruşturdum.

Öncelikle Haniye'nin posteri yaklaşık 1 ay önce asılmış. Posterlerin bulunduğu yer de resmi tören alanı değil. Şehrin ve tören alanının her yerinde de dev Atatürk posterleri ve Türk bayrakları dolu.

Yani Atatürk'le aldatan medyanın ve onlara kaynak olan trollerin iddia ettiği gibi, Haniye'nin posteri ve Filistin halkına destek veren afişler, Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının "yerine" asılmış değil.

Kaldı ki Tel Aviv'den bahsetmiyoruz.

Emperyalist Batı'ya karşı verilen Türk kurtuluş mücadelesinin en önemli sivil direniş cephelerinden olan, bu nedenle Gazi unvanı alan bir şehir burası. Bugün emperyalizme direnen Filistinlilerin lideri ile Atatürk'ün fotoğraflarının yan yana gelmesi neden kısa devre yapsın ki?

Aklınızı başınızdan bu kadar mı aldılar?"

CHP’de vizyon krizi patlak verdi! Özgür Özel’den skandal hamle
CHP’de vizyon krizi patlak verdi! Özgür Özel’den skandal hamle

Medya

CHP’de vizyon krizi patlak verdi! Özgür Özel’den skandal hamle


Erdoğan’ın değişim çabaları boşa mı gitti? Zeynep Alkış'tan çarpıcı analiz
Erdoğan’ın değişim çabaları boşa mı gitti? Zeynep Alkış'tan çarpıcı analiz

Medya

Erdoğan’ın değişim çabaları boşa mı gitti? Zeynep Alkış'tan çarpıcı analiz


Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş
Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş

Medya

Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş


{relation id:1882201 slug:'chpde-vizyon-krizi-patlak-verdi-ozgur-ozelden-skandal-hamle'}
{relation id:1882224 slug:'chpden-bir-skandal-hamle-daha-sokagi-boyle-kiskirtiyorlar'}
{relation id:1882225 slug:'chpden-kufurlu-siyasete-odul-kustahligi-bas-taci-ettiler'}
{relation id:1882220 slug:'chpnin-islami-degerlere-tahammulsuzlugu-suruyor-su-rezalete-bakin-hele'}
{relation id:1882212 slug:'darbelerin-anasi-olacak-darbe-plani-kapida-mi-tehlikeli-oyunlar-basladi'}
{relation id:1882203 slug:'erdoganin-degisim-cabalari-bosa-mi-gitti-zeynep-alkistan-carpici-analiz'}
 
2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

tüm bu tartışmaların nedeninin sosyolojiyisini göremeyen siyasal islamcılar aynaya bakmalı. filistin davasını dinci dernek, vakıf tarikat, cemaat davası haline getirdiler. artık inadına inadına CeHaPe.

Çılgın Türk

Bu ülkede asılacak bayrak ay yıldızlı al bayrak poster tc cumhurbaşkanlarının posteridir gerisi fitnedir kimse kivirmasin 15 temmuz 30 ağustos 23 Nisan 29 Ekim 19 mayıs özel günlerdir Haniye baydın charls putin Trump sisi che kim bunlar bize ne katkıları olmus hergun dua etmemiz gereken Atatürk gibi bir liderimiz varken
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23