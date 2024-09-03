O ilimizde "Heniyye" krizi! İşte poster tartışmasının perde arkası

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Gaziantep'teki 30 Ağustos anmalarında yaşanan Heniyye posteri krizini değerlendirdi. Altınok, Hamas lideri Heniyye’nin posterinin Atatürk’ün posteri yerine asılmadığını belirtti. Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Altınok, Gaziantep halkının emperyalizme karşı direniş geleneğini hatırlattı. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Dün her yerde haberdi. Gaziantep'teki 30 Ağustos anmaları sırasında Hamas'ın geçtiğimiz günlerde İran'da suikasta kurban giden Haniye'nin posteri indirilmiş, "yerine" de Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmış.

"Mesele nedir" diye sordum soruşturdum.

Öncelikle Haniye'nin posteri yaklaşık 1 ay önce asılmış. Posterlerin bulunduğu yer de resmi tören alanı değil. Şehrin ve tören alanının her yerinde de dev Atatürk posterleri ve Türk bayrakları dolu.

Yani Atatürk'le aldatan medyanın ve onlara kaynak olan trollerin iddia ettiği gibi, Haniye'nin posteri ve Filistin halkına destek veren afişler, Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının "yerine" asılmış değil.

Kaldı ki Tel Aviv'den bahsetmiyoruz.

Emperyalist Batı'ya karşı verilen Türk kurtuluş mücadelesinin en önemli sivil direniş cephelerinden olan, bu nedenle Gazi unvanı alan bir şehir burası. Bugün emperyalizme direnen Filistinlilerin lideri ile Atatürk'ün fotoğraflarının yan yana gelmesi neden kısa devre yapsın ki?

Aklınızı başınızdan bu kadar mı aldılar?"

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