O ilimizde Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı! 2 Ocak’a kadar yasak

Afyonkarahisar Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşı kapsamında gerçekleşecek olan konser ve etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

2 OCAK'A KADAR YASAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Pençe-Kilit harekâtında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız.

Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır.

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