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Gündem O ilimizde Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı! 2 Ocak’a kadar yasak
Gündem

O ilimizde Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı! 2 Ocak’a kadar yasak

Yeniakit Publisher
2023-12-27 07:11:00 -
O ilimizde Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı! 2 Ocak’a kadar yasak

Afyonkarahisar'da 12 askerimizin şehit olmasının ardından yılbaşı kutlamaları kapsamında yapılacak kutlama ve gösteriler iptal edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşı kapsamında gerçekleşecek olan konser ve etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

 

2 OCAK'A KADAR YASAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Pençe-Kilit harekâtında şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız.

Belediye olarak 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yetki sahamız içerisinde yapılmaması noktasında karar almış bulunmaktayız. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır.
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