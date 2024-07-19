O ilimizde gizli hazine ortaya çıktı! Gramse altın: Ne kadar değerli? Koleksiyoncular peşine düştü! Resmen hazine

Son dönemde altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıları olduğu kadar kuyumcuları da harekete geçirdi.

Özellikle nadir bulunan bir altın türü olan gremse altın, çeyrek altının 10 katı değerinde olmasıyla dikkat çekiyor.

GREMSE ALTIN NEDİR VE NE KADAR DEĞERLİ?

Gremse altın, piyasada büyük ilgi gören ve çeyrek altının on katı değerinde olan özel bir altın türüdür. Güncel piyasada gremse altının fiyatı 32.744 TL seviyesindedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, çeyrek altının alış fiyatı 3.342 TL, satış fiyatı ise 3.412 TL’dir. Gram altının fiyatı ise 1.961 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gremse altının diğer altın türlerini geride bırakarak ön plana çıkmasını sağlıyor.

GREMSE ALTININ ÖZELLİKLERİ

Gremse altın, 18.15 gram ağırlığa sahip olup, saf altın miktarı 16.05 gramdır. Ön yüzünde Atatürk’ün portresi ve çevresinde sıralanan yıldızlar ile defne yapraklı çiçek motifleri yer alır. Arka yüzünde ise Türkçe motifli yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi ibaresi bulunur ve altının basıldığı tarih belirtilir. Kulpsuz olarak piyasaya sürülen gremse altınlar, kullanım amacına göre sonradan kulp takılarak kullanılabilir. Gremse altın, kuyumcular, sarraflar, döviz büroları ve bankalarda nakde dönüştürülebilir ve 22 ayar, 0.916 saflığında has altından oluşur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YATIRIMCILAR VE KOLEKSİYONERLER İÇİN ÖNEMLİ

Gremse altın, tam altının 2.5 katı değerinde olup, özellikle değerli metallere yatırım yapanlar ve koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor.