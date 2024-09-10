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Yaşam O ilimizde gece böyle aydınlandı
Yaşam

O ilimizde gece böyle aydınlandı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 12:27:00 -

Erzurum'da son günlerde sağanak yağış etkili oluyor. Kentte etkili olan şimşekler böyle görüntülendi.

Erzurum’da birkaç gündür etkili olan yağış, dün gece sağanak ve gök gürültülü olarak kendini gösterdi.

Gece saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü adeta aydınlattı. Bu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Meteoroloji Erzurum ve çevresinde iki gün boyunca gök gürültülü ve sağanak yağışın devam edeceğini açıkladı. Bu arada Erzurum’da yapılan son ölçümlerde sıcaklıklar yüksek kesimlerde 8,5 derece kadar düştü.

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